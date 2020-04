Roma, Zago e le notti in camera con Totti. “Parlava nel sonno, una volta si mise ad urlare: ‘Passami la palla” (Di martedì 14 aprile 2020) A Roma dal 1998 al 2002, Antonio Carlos Zago ha vinto lo scudetto con i giallorossi. Ama molto la capitale italiana e ci torna spesso, l’ultima volta a dicembre. Adesso allena in Giappone ma il suo sogno è di tornare a vivere in questa città. Pure di questo ha parlato nella lunga intervista al Corriere dello Sport. Tra i vari passaggi del suo intervento, anche quello relativo al suo rapporto con Totti: “Quando sono arrivato a Roma – dice – mi hanno messo nella sua stessa stanza in ritiro a Trigoria. Russava e parlava di notte, io ho il sonno leggero e non riuscivo a dormire, così dopo un mese ho chiesto di cambiare. Una volta, in piena notte si mise sul letto e cominciò ad urlare: ‘Passami la palla’. Abbiamo avuto sempre un buon rapporto, magari in qualche allenamento ci siamo anche presi, io non tiravo mai indietro ... Leggi su calcioweb.eu È morta la mamma di Carlos Zago - ex Roma e tecnico del Kashima (Di martedì 14 aprile 2020) Adal 1998 al 2002, Antonio Carlosha vinto lo scudetto con i giallorossi. Ama molto la capitale italiana e ci torna spesso, l’ultimaa dicembre. Adesso allena in Giappone ma il suo sogno è di tornare a vivere in questa città. Pure di questo ha parlato nella lunga intervista al Corriere dello Sport. Tra i vari passaggi del suo intervento, anche quello relativo al suo rapporto con: “Quando sono arrivato a– dice – mi hanno messo nella sua stessa stanza in ritiro a Trigoria. Russava e parlava di notte, io ho illeggero e non riuscivo a dormire, così dopo un mese ho chiesto di cambiare. Una, in piena notte sisul letto e cominciò ad urlare: ‘Passami la palla’. Abbiamo avuto sempre un buon rapporto, magari in qualche allenamento ci siamo anche presi, io non tiravo mai indietro ...

Nello stato di WhatsApp ha messo il Colosseo illuminato dal sole. Antonio Carlos Zago ha vissuto a Roma quattro anni, a cavallo tra due secoli: dal 1998 al 2002. Ha giocato nella squadra dello ...

