Ripresa campionati: “Occorre cautela, lo sport si deve abituare. Problema Serie C è enorme” (Di martedì 14 aprile 2020) “Le parole di Rezza sono una conferma di quanto sappiamo da molto tempo, cioè che solo in presenza di un via libera dato dal CTS l’attività sportiva potrà ricominciare”. E’ il direttore di Tuttosport, Xavier Jacobelli, a parlare così ai microfoni di Radio Cusano Tv Italia, durante il programma “L’imprenditore e gli altri”. “E’ evidente – prosegue – che il sistema calcio, così come qualsiasi altra azienda, prefiguri scenari di Ripresa, ma è altrettanto evidente che trattandosi della salute degli atleti sia di fondamentale importanza la questione sanitaria. I numeri di oggi ci dicono che occorre la massima cautela. Piaccia o non piaccia, anche lo sport si deve abituare. Se i campionati non riprendono e vengono archiviato, il Problema nasce per la questione delle promozioni e ... Leggi su calcioweb.eu ISS - Rezza : "Ripresa dei campionati? Dovessi dare un parere non sarebbe positivo"

