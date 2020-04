Pranzo sui tetti e runner di nuovo per strada. A Pasqua 14mila denunce e cento "scuse" false (Di martedì 14 aprile 2020) Redazione Oltre 270mila controlli. A Bergamo il primo multato perché senza mascherina Il runner si è giustificato «con la scusa di dover smaltire le calorie prima dell'abbuffata Pasquale». Tre persone sanzionate a Mugnano, nel Napoletano, sorprese a bordo di un auto hanno scaricato la colpa sul navigatore. Pare di sentirle: «Siamo usciti per acquistare un elettrodomestico e questo bellimbusto di un navigatore ci ha fatto smarrire la strada». Ma la miglior scusa è stata quella di una coppia uscita per la passeggiata col cane. Alla domanda sul perché fossero insieme la donna non ha avuto esitazione. Ha spiegato di aver incontrato per caso l'uomo e di essere stata «corteggiata», ma in realtà i due facevano coppia fissa da anni. Sono solo alcune delle scuse registrate dalle forze di polizia, schierate a ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 14 aprile 2020) Redazione Oltre 270mila controlli. A Bergamo il primo multato perché senza mascherina Ilsi è giustificato «con la scusa di dover smaltire le calorie prima dell'abbuffatale». Tre persone sanzionate a Mugnano, nel Napoletano, sorprese a bordo di un auto hanno scaricato la colpa sul navigatore. Pare di sentirle: «Siamo usciti per acquistare un elettrodomestico e questo bellimbusto di un navigatore ci ha fatto smarrire la». Ma la miglior scusa è stata quella di una coppia uscita per la passeggiata col cane. Alla domanda sul perché fossero insieme la donna non ha avuto esitazione. Ha spiegato di aver incontrato per caso l'uomo e di essere stata «corteggiata», ma in realtà i due facevano coppia fissa da anni. Sono solo alcune delleregistrate dalle forze di polizia, schierate a ...

tulisoftflower : RT @softmelodjes: Thread sui ??????????e ?????????? ????o???? . al pranzo di pasqua - Yvca5 : Ora dopo pranzo dopo pennichella è ora di svegliarvi , andate sui balconi sui terrazzi ,nel bagno in camera(però… - lvoir : RT @surianof: @ValentinaPremo3 ma come? un padre così protettivo da esporla sui social a pranzo e cena e coinvolgerla in polemica contro Co… - Sminatore_ve : @PalliCaponera @jacopogiliberto Voleva essere 'simpatico', ci è riuscito come un becchino che fa battute sui cadaveri al pranzo di nozze... - riverenze : ma io dico. la sera di pasqua non puoi startene in camera tua a farti una vagonata di caxxi tuoi e a pensare a cosa… -

Ultime Notizie dalla rete : Pranzo sui Pranzo sui tetti e runner di nuovo per strada. A Pasqua 14mila denunce e cento "scuse" false il Giornale Controlli a tappeto, Musumeci proroga i divieti In Sicilia meno ricoveri, ma 8 decessi in più

I protagonisti della grigliata, al termine del pranzo di Pasqua, hanno dato vita sempre sui tetti a balli di gruppo e addirittura a fuochi d'artificio. Alcuni dei responsabili sono già stati ...

Dalla parte di quelli che "arrustuno". Il virus non si cura con il fanatismo

Sono stati i “villain” di Pasqua, i cattivi, le persone che domenica si sono messe ad arrostire sui tetti dei loro palazzoni ... e fai gli appelli #iorestoacasa mentre la coppia di filippini prepara ...

I protagonisti della grigliata, al termine del pranzo di Pasqua, hanno dato vita sempre sui tetti a balli di gruppo e addirittura a fuochi d'artificio. Alcuni dei responsabili sono già stati ...Sono stati i “villain” di Pasqua, i cattivi, le persone che domenica si sono messe ad arrostire sui tetti dei loro palazzoni ... e fai gli appelli #iorestoacasa mentre la coppia di filippini prepara ...