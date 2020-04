(Di martedì 14 aprile 2020) Se Sars-Cov-2,famiglia dei corona, appartenente al pipistrello ha fatto quello si chiama salto di specie per arrivare all’uomo divenuto fonte di contagio, così laveloce delche sta facendo milioni di vittime nel mondo obbliga l’umanità ad un salto culturale ineludibile: smetterla di violentare l’ambiente per non subire, a stretto giro, gli effetti nocivi per la nostra salute e quella per le future generazioni. Segui su affaritaliani.it

reportrai3 : Esiste una correlazione tra concentrazione di polveri sottili nell’atmosfera e diffusione e letalità di Covid-19? L… - Affaritaliani : 'Polveri sottili del Nord e umidità Fattori della diffusione del virus' - Candreax1 : RT @RobBennati: Inquinamento falde acqua, polveri sottili, ammoniaca nell aria e sofferenza degli animali. 11kg di cacca x 1 kg di carne su… - luisa_chiari : RT @reportrai3: Esiste una correlazione tra concentrazione di polveri sottili nell’atmosfera e diffusione e letalità di Covid-19? Lo abbiam… - CiceroM5S : RT @reportrai3: Esiste una correlazione tra concentrazione di polveri sottili nell’atmosfera e diffusione e letalità di Covid-19? Lo abbiam… -

Ultime Notizie dalla rete : Polveri sottili

Affaritaliani.it

Antonietta Gatti e Gatti e Stefano Montanari, esperti di nanoparticelle e studiosi degli effetti delle polveri sottili nell'organismo umano alla Nanodiagnostics di Modena hanno donato all'ospedale ...Nella ricerca Understanding the Heterogeneity of Adverse COVID-19 Outcomes: the Role of Poor Quality of Air and Lockdown Decisions, pubblicata in via preliminare da quattro ricercatori italiani delle ...