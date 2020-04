Nunzia Catalfo | «Pronti a istituire un reddito di emergenza»

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 14 aprile 2020) Il governo prova a correre ai ripari dopo le critiche piovute nelle ultime settimane per le risorse stanziate nel decreto di marzo., ministro del Lavoro, ha annunciato che nel prossimo provvedimento varato dall’Esecutivo ad aprile ci sarà maggior attenzione non solo per i lavoratori autonomi e stagionali, ma anche un supporto per quel che riguarda le fasce più deboli della popolazione. Si parla di undile cui cifre, per il momento, non sono state ancora rese note. LEGGI ANCHE > No, nel nuovo dpcm non c’è scritto «commercio al dettaglio di bambini e neonati» «Stiamo lavorando al prossimo decreto che in termini di risorse sarà più consistente rispetto a quello di marzo, in modo tale da poter aumentare l’importo dell’indennità per autonomi e professionisti fino a ...