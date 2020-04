Lucia Annunziata è stata dimessa dallo Spallanzani, è negativa al Coronavirus (Di martedì 14 aprile 2020) Lucia Annunziata è stata dimessa oggi dall'ospedale Spallanzani di Roma, dove era stata ricoverata una settimana fa. Stando a quanto riferito da Ansa, alla giornalista è stata diagnosticata una grave forma di polmonite interstiziale bilaterale ma è risultata sempre negativa ai tamponi del Coronavirus. Leggi su fanpage Lucia Annunziata ricoverata - primo tampone negativo. La Tac conferma coronavirus

