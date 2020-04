L’Europa e la leadership di Sassoli (Di martedì 14 aprile 2020) Molti continuano a interrogarsi su che cosa sarà il “dopo” sul versante politico. Ovvero, quali saranno i protagonisti, gli strumenti più credibili per far politica e soprattutto quali saranno le parole d’ordine e i progetti più gettonati dalla pubblica opinione.Una pubblica opinione, come pare addirittura scontato ricordare, che sarà fortemente disorientata e confusa anche se alla ricerca di punti di riferimento credibili e di certezze. Ma saranno sicuramente il profilo e la competenza da un lato e la coerenza e l’autorevolezza dall’altro a farla da padrone. E, soprattutto, la capacità di saper dialogare e contare politicamente in Europa.Come, del resto, è sempre capitato già nel passato. Recente e meno recente. È appena sufficiente ricordare i grandi statisti democratici cristiani della prima ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 14 aprile 2020) Molti continuano a interrogarsi su che cosa sarà il “dopo” sul versante politico. Ovvero, quali saranno i protagonisti, gli strumenti più credibili per far politica e soprattutto quali saranno le parole d’ordine e i progetti più gettonati dalla pubblica opinione.Una pubblica opinione, come pare addirittura scontato ricordare, che sarà fortemente disorientata e confusa anche se alla ricerca di punti di riferimento credibili e di certezze. Ma saranno sicuramente il profilo e la competenza da un lato e la coerenza e l’autorevolezza dall’altro a farla da padrone. E, soprattutto, la capacità di saper dialogare e contare politicamente in Europa.Come, del resto, è sempre capitato già nel passato. Recente e meno recente. È appena sufficiente ricordare i grandi statisti democratici cristiani della prima ...

