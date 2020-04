Le Iene tornano in tv | ma senza Alessia Marcuzzi e Nicola Savino

Leggi su bigodino

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Dal 23 Aprilein televisione Le, ma nello storico programma Mediaset non ci saranno néné. Lo show di Italia uno torna in un nuovo format. Una nuova formula dettata dalla situazione emergenziale e dalle distanze interpersonali che andranno rimodulate. Dopo essere stato sospeso dal 7 marzo come molti altri programmi e show televisivi Mediaset (e non solo), finalmente uno dei programmi più seguiti ed interessanti della tv, Le, è pronto a rientrare in scena mavedere al timone la favolosa coppia, almeno per il momento. Entrambi infatti potrebbero tornare alla conduzione dello show a Maggio. Le, sono quindi prossime alla prima puntata in onda il 23 aprile ma niente sarà come prima della drammatica situazione in cui versa il nostro bel paese ed il ...