L'appello di 500 sindaci a Conte: "Cinque miliardi e semplificazione per riaprire i cantieri" (Di martedì 14 aprile 2020) Sono a quota 500 le firme dei sindaci che hanno sottoscritto l’appello al premier Conte per chiedere 5 miliardi di euro nel decreto di aprile e il conferimento ai sindaci dei necessari poteri per velocizzare le opere più importanti e la ripartenza dei cantieri. La “fase due è alle porte, e per i primi cittadini l’urgenza è riuscire a dare immediata risposta alle necessità dei cittadini, realizzando tra l’altro uno snellimento ed una sburocratizzazione di tutti i procedimenti amministrativi”, spiega una nota. Nell’appello al presidente del Consiglio dei Ministri Conte si chiede di istituire un “fondo speciale per i Comuni di almeno 5 miliardi e un fondo straordinario per i Comuni a vocazione turistica; la riduzione del fondo di svalutazione crediti ad almeno del 30%; la possibilità di utilizzare ... Leggi su huffingtonpost Quasi diecimila infermieri hanno risposto all’appello della Protezione civile. In 500 andranno nelle zone più colpite. Molte adesioni dal Sud

Coronavirus - 1.500 medici rispondono ad appello Protezione civile

Oltre 3.500 medici rispondono all’appello del Governo. Conte : “Forte segnale di solidarietà e di spirito di servizio che testimonia il coraggio straordinario della comunità nazionale” (Di martedì 14 aprile 2020) Sono a quota 500 le firme deiche hanno sottoscritto l’al premierper chiedere 5di euro nel decreto di aprile e il conferimento aidei necessari poteri per velocizzare le opere più importanti e la ripartenza dei cantieri. La “fase due è alle porte, e per i primi cittadini l’urgenza è riuscire a dare immediata risposta alle necessità dei cittadini, realizzando tra l’altro uno snellimento ed una sburocratizzazione di tutti i procedimenti amministrativi”, spiega una nota. Nell’al presidente del Consiglio dei Ministrisi chiede di istituire un “fondo speciale per i Comuni di almeno 5e un fondo straordinario per i Comuni a vocazione turistica; la riduzione del fondo di svalutazione crediti ad almeno del 30%; la possibilità di utilizzare ...

luigidimaio : Grazie alla nostra rete diplomatica e ai rapporti con gli Stati esteri stiamo facendo arrivare in Italia dispositiv… - Agenzia_Ansa : Appello 500 sindaci a Governo, 5 mld e semplificare Primi cittadini chiedono maggiori poteri per velocizzare. Nel p… - ZenatiDavide : Appello 500 sindaci a Governo, 5 mld e semplificare: Primi cittadini chiedono maggiori poteri per velocizzare. Riun… - libellula58 : RT @Agenzia_Ansa: Appello 500 sindaci a Governo, 5 mld e semplificare Primi cittadini chiedono maggiori poteri per velocizzare. Nel primo p… - pi2py : RT @Agenzia_Ansa: Appello 500 sindaci a Governo, 5 mld e semplificare Primi cittadini chiedono maggiori poteri per velocizzare. Nel primo p… -

Ultime Notizie dalla rete : appello 500 Appello 500 sindaci a Governo, 5 mld e semplificare - Politica Agenzia ANSA L'appello di 500 sindaci a Conte: "Cinque miliardi e semplificazione per riaprire i cantieri"

Sono a quota 500 le firme dei sindaci che hanno sottoscritto l’appello al premier Conte per chiedere 5 miliardi di euro nel decreto di aprile e il conferimento ai sindaci dei necessari poteri per ...

Appello dei sindaci a Conte: 5 miliardi nel decreto di aprile

Sono stati 500 i sindaci a firmare la petizione per ottenere il denaro dal Governo. Si richiede anche un fondo straordinario per i Comuni a vocazione turistica. Un appello firmato dai sindaci dei ...

Sono a quota 500 le firme dei sindaci che hanno sottoscritto l’appello al premier Conte per chiedere 5 miliardi di euro nel decreto di aprile e il conferimento ai sindaci dei necessari poteri per ...Sono stati 500 i sindaci a firmare la petizione per ottenere il denaro dal Governo. Si richiede anche un fondo straordinario per i Comuni a vocazione turistica. Un appello firmato dai sindaci dei ...