Il Leccio e la Zanzara

(Di martedì 14 aprile 2020) Vorrei fossero mie queste parole, ma non lo sono. Sono di Davide Enia, giovane scrittore e drammaturgo palermitano, che le recitò all'interno di una serie di 15 puntate andate in onda su Radio2, quando questa era ancora una radio. La serie era dedicata a "Rembò", mitico ed immaginario calciatore che, nonostante tutte le premesse di diventare un grande campione smise di giocare, senza alcun motivo, all'età di soli 19 anni. Questa puntata è andata in onda nel 1995. Si (...) - Tribuna Libera / Radio 2, Pasqua, Alberi, Croce, zanzare