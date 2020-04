Gianluca Vialli, arriva la vittoria più bella: “Niente più segni della malattia” (Di martedì 14 aprile 2020) Gianluca Vialli sta lentamente vincendo la sua difficile battaglia contro il cancro al pancreas, diagnosticatogli nell’autunno del 2018. L’ex calciatore, intervistato da La Repubblica, ha dichiarato che i segni della malattia sono scomparsi. Una notizia che ha il sapore della rinascita: “Sono felice, anche se lo dico sottovoce“. La battaglia di Gianluca Vialli Sui campi di calcio sono state numerose le battaglie che lo hanno visto protagonista a suon di gol ed esultanze. Ma oggi per Gianluca Vialli sta arrivando la vittoria più bella, la più attesa e la più sudata. L’ex attaccante della Sampdoria e della Juventus, infatti, sta sconfiggendo il cancro al pancreas che gli era stato diagnosticato nell’autunno del 2018. La strada della completa guarigione è ancora lunga, ma i progressi fatti negli ultimi mesi sono confortanti. ... Leggi su thesocialpost Gianluca Vialli combatte il cancro sto meglio ma è stata dura

Gianluca Vialli e la lotta al tumore : ‘Gli esami non hanno evidenziato segni di malattia’

Gianluca Vialli - arrivata la notizia che tutti aspettavano (Di martedì 14 aprile 2020)sta lentamente vincendo la sua difficile battaglia contro il cancro al pancreas, diagnosticatogli nell’autunno del 2018. L’ex calciatore, intervistato da La Repubblica, ha dichiarato che imalattia sono scomparsi. Una notizia che ha il saporerinascita: “Sono felice, anche se lo dico sottovoce“. La battaglia diSui campi di calcio sono state numerose le battaglie che lo hanno visto protagonista a suon di gol ed esultanze. Ma oggi perstando lapiù, la più attesa e la più sudata. L’ex attaccanteSampdoria eJuventus, infatti, sta sconfiggendo il cancro al pancreas che gli era stato diagnosticato nell’autunno del 2018. La stradacompleta guarigione è ancora lunga, ma i progressi fatti negli ultimi mesi sono confortanti. ...

LaStampa : Gianluca Vialli: “Ho vinto il tumore, non ci sono più i segni della malattia” - SkySport : Gianluca Vialli e il tumore: 'Dopo 17 mesi non ci sono più segni della malattia' - Corriere : Vialli e il tumore: «Finiti 17 mesi di chemio, nessun segno di malattia. Ora posso dire... - PaoloMI74 : RT @FootballArchive: Serie A: Sampdoria, 1991/92 -- Gianluca Pagliuca, Gianluca Vialli, manager Vujadin Boskov and Roberto Mancini. (Photo:… - sherifelkashif8 : RT @FootballArchive: Serie A: Sampdoria, 1991/92 -- Gianluca Pagliuca, Gianluca Vialli, manager Vujadin Boskov and Roberto Mancini. (Photo:… -