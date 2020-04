Fondo per la ripresa e bond comuni: le proposte sul tavolo della UE (Di martedì 14 aprile 2020) Un Fondo per la ripresa (“Recovery Fund”) da 1.500 miliardi di euro: è questa la proposta principale sul tavolo della Commissione UE, come ha spiegato il suo vicepresidente, Valdis Dombrovskis, al quotidiano economico tedesco Handelsblatt. Al momento, non è dato sapere ulteriori dettagli, visto che, come ha specificato, “finora non è stato deciso nulla”. La notizia, però, è che durante la riunione dei capi di Governo del 23 aprile il tema dei bond comuni europei sarà “sul tavolo”. bond comuni sul tavolo Il passaggio chiave dell’intervento di Dombrovskis è quello che riguarda la possibilità di “finanziare il Fondo con bond sostenuti da una garanzia degli Stati membri”. Mai nominati esplicitamente, dunque, i controversi “eurobond” o ... Leggi su quifinanza Coronavirus : Confesercenti Sicilia - ‘Regione crei fondo di crisi per imprese turismo’

Coronavirus : Confesercenti Sicilia - 'Regione crei fondo di crisi per imprese turismo'

