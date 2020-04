Emma Marrone in gran forma in quarantena ma oggi è una giornata durissima (foto) (Di martedì 14 aprile 2020) Una giornata più dura delle altre oggi per Emma Marrone che ha dovuto annunciare che il concerto all’Arena è rimandato e non sa a quando. Lo sapeva, lo sapevano tutti, ma per lei dirlo ai fan è stato difficile, come aprire gli occhi e scoprire che non è un brutto sogno ma la realtà. Emma Marrone è preoccupata anche per chi lavora per lei, tutti, magari sono persone che stanno soffrendo anche più di lei il non poter lavorare. Prima o poi si ritornerà a fare musica e a stare bene tutti insieme ma al momento è tutto molto lontano. Ha gli occhi tristi Emma che poche ore prima nella diretta con Anna Pettinelli su Instagram ha confidato che la quarantena le ha fatto passare la fame. Un momento di certo più leggero rispetto alle stories di pochi minuti fa. La cantante salentina ha voluto dare a tutti un consiglio per ... Leggi su ultimenotizieflash Emma Marrone - pelliccia rossa e tacco 12 : il post muto parla da solo

Emma Marrone - rimandato il concerto a Verona : “Inevitabile - ma ho a cuore la salute di tutti”

Emma Marrone e Benji&Fede : Arena di Verona - niente concerti. Reazioni (Di martedì 14 aprile 2020) Unapiù dura delle altreperche ha dovuto annunciare che il concerto all’Arena è rimandato e non sa a quando. Lo sapeva, lo sapevano tutti, ma per lei dirlo ai fan è stato difficile, come aprire gli occhi e scoprire che non è un brutto sogno ma la realtà.è preoccupata anche per chi lavora per lei, tutti, magari sono persone che stanno soffrendo anche più di lei il non poter lavorare. Prima o poi si ritornerà a fare musica e a stare bene tutti insieme ma al momento è tutto molto lontano. Ha gli occhi tristiche poche ore prima nella diretta con Anna Pettinelli su Instagram ha confidato che lale ha fatto passare la fame. Un momento di certo più leggero rispetto alle stories di pochi minuti fa. La cantante salentina ha voluto dare a tutti un consiglio per ...

Radio1Rai : 'Noi ritroveremo il modo per cantare, sono più preoccupata per le persone più colpite, come chi lavora in aziende m… - Novella_2000 : Emma Marrone: slitta il concerto evento all’Arena di Verona. Le parole della cantante - lamescolanza : Emma Marrone e Benji&Fede: Arena di Verona, niente concerti. Reazioni - Il Decoder - LuciaFerraroEM : RT @MichelaCastell3: INTERVISTA EMMA MARRONE: CONCERTI RIMANDATI - #EmmaMarrone - adryanabr89 : RT @MichelaCastell3: INTERVISTA EMMA MARRONE: CONCERTI RIMANDATI - #EmmaMarrone -