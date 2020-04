Covid19 | ospedali modulari | interrogati Speranza e Boccia | ‘Chiarire appalto e uso futuro’

(Di martedì 14 aprile 2020) Il caso deglicomprati da De Luca per 12 milioni di euro e pienamente attivi solo dopo il picco di contagi arriva in parlamento. La senatrice Nugnes e altre 5 colleghe interrogano i ministriper chiarire i lati oscuri della vicenda. A cosa serve un ospedale modulare costruito accanto ad un ospedale con dei reparti nuovissimi e chiusi? Lo spettro della prima grande opera inutile ai tempi del Coronavirus.

I casi accertati positivi al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 2.520 ... "Il nostro focus si è spostato all'esterno degli ospedali rivolgendoci alle fragilità, in particolare verso le ...Una donna di 81 anni, originaria di Amantea, è deceduta per coronavirus nel reparto di rianimazione dell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza. La donna è la madre dell’uomo deceduto due settimane ...