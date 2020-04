Coronavirus | il sindaco di Messina distribuisce le uova di Pasqua gratis e chiede il

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 aprile 2020) Una distribuzione didi, quartiere per quartiere fatta daldiin persona. Lo stesso che da settimane grida di “stare a casa” perché “il vostrovi ordina di stare a casa”, e che da giorni gira i quartieri più degradati della città, distribuendo leal cioccolato comprate daSocial City, la partecipata del Comune per i servizi sociali. Un bagno di folla, testimoniato da foto e video che mostrano l’assembramento provocato dallo stesso Cateno De Luca. In una diretta pubblicata lunedì pomeriggio dal quartiere di Giostra (uno dei più degradati della città dello Stretto) e poi rimossa (ma il video è stato salvato), ilprova are un distanziamento, di almeno un metro ma senza risultati. Una scena molto distante dalla rigida severità richiesta da De ...