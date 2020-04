Coronavirus | Fipe Napoli | Un terzo dei locali chiuderà De Luca ci dia ascolto

Leggi su ildenaro

(Di martedì 14 aprile 2020) “Le aziende hanno bisogno di lavorare non possiamo stare chiusi a vita. Le consegne a domicilio sono un piccolo palliativo ma possono contribuire a salvare qualcuno, visto che prevediamo che undeidi ristorazione non riapriranno quando finirà il lockdown”. Così Massimo Di Porzio, titolare della Pizzeria Umberto ae presidente dellaConfcommercio pere provincia, spiega il tentativo di interlocuzione del comparto con il presidente della Regione Campania Vincenzo Deper riaprire almeno le consegne a domicilio nel periodo del covid19. “De– dice Di Porzio – ci disse resistete per 15 giorni. Ma ora è passato un mese e mezzo e abbiamo chiesto due volte un appuntamento ma stiamo aspettando. Neanche per il 4 maggio ci sono arrivati segnali. Io mi rendo conto che è facile chiudere tutto ma le ...