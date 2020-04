Coronavirus | a Pasquetta sanzioni record per violazione del divieto di spostamento

virginiaraggi : #coronavirus Durante fine settimana di Pasqua, potenziati controlli Polizia Locale: oltre 30mila verifiche, più di… - ricpuglisi : Se SALVINI tornasse al potere potremmo finire in una situazione FOLLE in cui contemporaneamente gira il… - Agenzia_Ansa : #COVID2019 arrivata a #Torino la task force di medici e infermieri cubani. Ad accoglierli anche la sindaca… - news24_napoli : Emergenza Coronavirus, a Pasquetta sanzioni record per violazione del… - Paolorm2012Roma : Coronavirus, record di sanzioni a Pasquetta: oltre 16mila. Viceministro Mauri: 'Rispettare le regole necessario per… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Pasquetta Coronavirus: record denunciati a Pasquetta, oltre 16mila - Sanità Agenzia ANSA Pasquetta tra deserti e silenzio

Un lunedì di Pasquetta avvolto dal vuoto e dal silenzio, dall’entroterra maceratese fino alla costa, nel periodo di quarantena imposto a tutta Italia per il Covid 19. Vuote ed abbandonate alla ...

Oltre 180 le persone controllate dalla Polizia locale di Modena durante le festività pasquali. 16 le sanzioni

Sono state complessivamente 186 le persone fermate e controllate tra sabato 11 e lunedì 13 aprile dalla Polizia locale di Modena impegnata a verificare il rispetto delle disposizioni per il ...

