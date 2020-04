Canadair in azione nei pressi dell'Aquila per domare vasto incendio (Di martedì 14 aprile 2020) L'Aquila - Un vasto incendio è divampato nel tardo pomeriggio di ieri in un zona collinare ed impervia, in località Monte Castello, nel territorio di Preturo: per domare le fiamme è giunto sul posto un Canadair, il cui intervento è stato chiesto dai vigili del fuoco che non sono riusciti a raggiungere la zona. I vigili hanno presidiando il centro abitato del paese visti la poca lontananza delle fiamme che avrebbero potuto aggredire le case alle pendici del monte. Sono in corso indagini per risalire all'origine dell'incendio di cui non si esclude l'origine dolosa. leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv Canadair in azione nei pressi dell'Aquila per domare vasto incendio

