Calcio | Urbano Cairo | “Ha ragione il professor Rezza | non esiste pensare a giocare tra un

(Di martedì 14 aprile 2020) In un'intervista a RaiSport,, presidente del Torino, ha commentato le parole del, che ieri si era detto contrario ad una ripresa del campionato dia breve termine, ovvero entro la fine di maggio. Il presidente granata si dice d'accordo con quanto affermato da. Così: "Hail, riprendere ail campionato a fine maggio è impossibile. Oggi (ieri, ndr) ha parlato un uomo di scienza, e ha detto una cosa che io sostengo da tempo semplicemente perché ho una certa dimestichezza con i numeri. Con la situazione attuale, nontra un mese e mezzo. Purtroppo. E sottolineo il purtroppo, visto che oltre al Torino ho la Gazzetta dello Sport e dunque avrei interesse a che si riprendesse, per motivi evidenti".

D’altra parte, le parole di Rezza riaccendono le divisioni anche all’interno del mondo del calcio: per lo stop completo sono presidenti come Cellino, alcuni giocatori come Rincon, per certi versi il n ...Battuta a parte, Urbano Cairo si è invece detto d’accordo con il professor Rezza. Infatti il presidente del Torino ha dichiarato: “Ha ragione il professor Rezza, riprendere a giocare il campionato a ...