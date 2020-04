Barbara D’Urso mostra inseguimento in spiaggia: è polemica – VIDEO (Di martedì 14 aprile 2020) Nel corso di una puntata di Pomeriggio 5, la conduttrice del programma, Barbara D’Urso mostra inseguimento in spiaggia: è polemica. Due agenti di polizia che inseguono un pedone sulla spiaggia di Jesolo: un VIDEO che finisce in Rete e quindi a Pomeriggio 5, dove Barbara D’Urso lancia un appello che viene sommerso dalle critiche. Leggi … L'articolo Barbara D’Urso mostra inseguimento in spiaggia: è polemica – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Barbara d’Urso a un ospite di Pomeriggio 5 : “Hai trasgredito le regole!”

Selvaggia Lucarelli asfalta Barbara D’Urso : “Mette in pericolo…”

Pomeriggio 5 | Inseguimento in diretta da Barbara d’Urso – VIDEO (Di martedì 14 aprile 2020) Nel corso di una puntata di Pomeriggio 5, la conduttrice del programma,D’Ursoin: è. Due agenti di polizia che inseguono un pedone sulladi Jesolo: unche finisce in Rete e quindi a Pomeriggio 5, doveD’Urso lancia un appello che viene sommerso dalle critiche. Leggi … L'articoloD’Ursoin: èè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

pietroraffa : 'Ecco Barbara, Barbara! L'uomo ha aumentato il passo e sta scappando, lo stiamo inseguendo! Si sta allontanando tra… - sandronedazieri : Barbara D'urso che dà la caccia ai runner in diretta televisiva insieme ai droni della Finanza: anche in Corea del… - ilfoglio_it : Dopo l’inseguimento dell’uomo sulla spiaggia di Jesolo, braccato dagli elicotteri della Protezione civile mentre te… - _marcorao : RT @giuliocavalli: Volete vedere che forma ha l'inciviltà? Un elicottero della Guardia di Finanza che si presta a un inseguimento in dirett… - aldo_limongi : RT @Vatenerazzurro1: Io credo che il servizio con l' inviata di Barbara D'Urso, sull'elicottero della Guardia di Finanza, che insegue il ru… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Grande Fratello 2019, confessione choc di Barbara D'Urso: «Anch'io ho avuto un Mark... Il Mattino