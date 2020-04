Aumento dei prezzi nei negozi: denunce e sanzioni in tutta Irpinia da parte dei carabinieri (Di martedì 14 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino – In questo periodo di emergenza epidemiologica, i Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino stanno svolgendo numerose verifiche anche a salvaguardia dell’economia dell’Irpinia. Particolare attenzione è rivolta all’individuazione delle violazioni riguardanti la disciplina sulla pubblicità dei prezzi, delle frodi in commercio nonché a garantire la qualità delle merci, mediante controlli mirati nei confronti delle attività commerciali deputate alla vendita di beni di prima necessità come generi alimentari, prodotti per l’igiene, mascherine e detersivi di protezione individuale, al fine di prevenire ingiustificati rialzi dei prezzi. I riscontri sono finalizzati ad evitare potenziali manovre speculative tese a conseguire un indebito vantaggio economico a ... Leggi su anteprima24 Campania - leggero aumento nei contagi : dopo una settimana si torna oltre il 7% dei positivi

Coronavirus - ultime notizie – In Italia superate le 20mila vittime. Lombardia - nuovo aumento dei contagi e dei morti. Gallera : «Responsabilità va divisa con Conte»

Coronavirus - ultime notizie – In Italia superate le 20mila vittime. Lombardia - nuovo aumento dei contagi e dei morti. Palazzo Chigi : «Mai chiesta la trasmissione a reti unificate della conferenza di Conte» (Di martedì 14 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino – In questo periodo di emergenza epidemiologica, i Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino stanno svolgendo numerose verifiche anche a salvaguardia dell’economia dell’. Particolare attenzione è rivolta all’individuazione delle violazioni riguardanti la disciplina sulla pubblicità dei, delle frodi in commercio nonché a garantire la qualità delle merci, mediante controlli mirati nei confronti delle attività commerciali deputate alla vendita di beni di prima necessità come generi alimentari, prodotti per l’igiene, mascherine e detersivi di protezione individuale, al fine di prevenire ingiustificati rialzi dei. I riscontri sono finalizzati ad evitare potenziali manovre speculative tese a conseguire un indebito vantaggio economico a ...

you_trend : ?? #Coronavirus, oggi l'aumento percentuale dei decessi più basso dall'inizio dell'emergenza. - you_trend : ?? #Coronavirus, la variazione percentuale giorno per giorno dei casi totali e dei decessi: oggi l'aumento percentua… - Agenzia_Ansa : Incremento di 1.984 rispetto a ieri dei malati di coronavirus. Il dato è stato fornito dalla Protezione civile. Cal… - FraCalderoni : Per fortuna i reati restano pochi (false informazioni e violazione quarantena domiciliare per i positivi). Record… - irpiniatimes1 : Aumento ingiustificato dei prezzi dei prodotti di prima necessità: controlli e sanzioni -

Ultime Notizie dalla rete : Aumento dei Organici 2020/21, invariati anche per recupero apprendimenti. Favorire scelte scuole nelle distribuzione dei posti Orizzonte Scuola Coronavirus in Italia, crescono sia i guariti che i morti: sono 566

L’aumento dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 1363 unità (ieri erano stati 1984) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 3153 (ieri 4.092).

Mille fiorentini in cerca di aiuto alimentare, Fondazione Cr Firenze triplica le donazioni

oltre alle 30 mila persone che già usufruiscono abitualmente dei servizi nelle 160 strutture caritatevoli dislocale sul territorio. Un dato che è destinato a crescere ancora: si stima una volta ...

L’aumento dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 1363 unità (ieri erano stati 1984) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 3153 (ieri 4.092).oltre alle 30 mila persone che già usufruiscono abitualmente dei servizi nelle 160 strutture caritatevoli dislocale sul territorio. Un dato che è destinato a crescere ancora: si stima una volta ...