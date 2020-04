Ama: oltre 3.000 tonnellate raccolte a Pasqua e Pasquetta (Di martedì 14 aprile 2020) Roma – “A Pasqua e a Pasquetta sono state complessivamente raccolte e avviate a trattamento 3.008 tonnellate di rifiuti indifferenziati. La municipalizzata capitolina per l’Ambiente, d’intesa e in raccordo con l’Amministrazione di Roma Capitale, infatti, ha garantito anche nelle due giornate festive i servizi essenziali di igiene urbana in tutti i quadranti cittadini, in linea con le condizioni dovute all’emergenza Covid-19. Operatori e mezzi hanno assicurato quindi le attivita’ di pulizia, spazzamento, lavaggio e sanificazione di siti sensibili (in particolare aree adiacenti a mercati rionali, mense sociali) e i servizi di raccolta rifiuti.” “Nel pieno rispetto di quanto disposto dagli ultimi Dpcm per contrastare e contenere il diffondersi del virus, anche nelle due giornate festive le attivita’ sono state rimodulate ... Leggi su romadailynews Lady Diana - Carlo aveva un’altra amante oltre a Camilla : nuovo scoop

Coronavirus - Giappone pronto a proclamare stato di emergenza. Germania - oltre 100mila contagi. A New York 3mila morti : anche 22 lavoratori della metropolitana. Austria riapre i negozi dal 14 aprile

Coronavirus - il Giappone pronto a proclamare lo stato di emergenza. In Germania oltre 100mila contagi. Usa - 3mila vittime solo a New York : anche 22 lavoratori della metropolitana (Di martedì 14 aprile 2020) Roma – “Ae asono state complessivamentee avviate a trattamento 3.008di rifiuti indifferenziati. La municipalizzata capitolina per l’Ambiente, d’intesa e in raccordo con l’Amministrazione di Roma Capitale, infatti, ha garantito anche nelle due giornate festive i servizi essenziali di igiene urbana in tutti i quadranti cittadini, in linea con le condizioni dovute all’emergenza Covid-19. Operatori e mezzi hanno assicurato quindi le attivita’ di pulizia, spazzamento, lavaggio e sanificazione di siti sensibili (in particolare aree adiacenti a mercati rionali, mense sociali) e i servizi di raccolta rifiuti.” “Nel pieno rispetto di quanto disposto dagli ultimi Dpcm per contrastare e contenere il diffondersi del virus, anche nelle due giornate festive le attivita’ sono state rimodulate ...

Gigi49615807 : RT @ElisabettaGall7: Oltre a baciare rosari e pubblicare foto di ciò che mangia,lo Sciacallo Padano ama usare i minori per commuovere gli u… - Carmela_oltre : RT @aiaggaia: Ama la vita. Su questa Terra, non sarai altro. Ama i piovaschi e i forti venti, poiché di essi profumerà il sole. E le cos… - yourneighbour13 : RT @lemiecentoporte: Lei così pazza , lei che ama oltre ogni ragionevole limite , lei che si emoziona , lei che va oltre ogni torto subito… - Carmela_oltre : RT @GemmitiMoreno: Si ama quello che colpisce… e si è colpiti da ciò che non è ordinario. Aristotele - Giusepp06026844 : RT @lemiecentoporte: Lei così pazza , lei che ama oltre ogni ragionevole limite , lei che si emoziona , lei che va oltre ogni torto subito… -

Ultime Notizie dalla rete : Ama oltre Biancavilla. “Ama oltre le distanze”, il canto composto dai ragazzi dell’oratorio “Don Pino Puglisi” Yvii24.it Morto il rottweiler Aaron, eroe tra le macerie di Amatrice: “Eri un collega e un amico”

La sua abilità nelle ricerche si è rivelata fondamentale in molte occasioni. Oltre che nel tragico frangente del sisma, il rottweiler è stato protagonista del ritrovamento del corpo di Alessandro Neri ...

Ama: oltre 3.000 tonnellate raccolte a Pasqua e Pasquetta

Roma – “A Pasqua e a Pasquetta sono state complessivamente raccolte e avviate a trattamento 3.008 tonnellate di rifiuti indifferenziati. La municipalizzata capitolina per l’Ambiente, d’intesa e in ...

La sua abilità nelle ricerche si è rivelata fondamentale in molte occasioni. Oltre che nel tragico frangente del sisma, il rottweiler è stato protagonista del ritrovamento del corpo di Alessandro Neri ...Roma – “A Pasqua e a Pasquetta sono state complessivamente raccolte e avviate a trattamento 3.008 tonnellate di rifiuti indifferenziati. La municipalizzata capitolina per l’Ambiente, d’intesa e in ...