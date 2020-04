50 avvistamenti alieni

Leggi su wired

(Di martedì 14 aprile 2020) Il primo avvistamento alieno della storia umana di cui è rimasta traccia fino ai giorni nostri risale a 2.363 anni fa, quando il generale greco Timoleone – navigando con un’intera flotta – affermò di aver visto in cielo una torcia molto luminosa che giudò le sue navi fino alla Sicilia. E qualcuno addirittura retrodata il primo ufo in assoluto al 1.500 avanti Cristo, quando in Egitto sotto il faraone Thutmose III gli scribi raccontarono (ma la traduzione è controversa) di dischi di fuoco invadere il cielo. Certamente però la caccia agli oggetti volanti non identificati, che non di rado sconfina nel filone degli, ha avuto una forte impennata da un paio di secoli a questa parte, ossia da quando la fotografia è diventata uno strumento tecnologicamente abbastanza robusto da permettere di raccogliere ...