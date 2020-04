Viabilità Roma Regione Lazio del 13-04-2020 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 13 aprile 2020) VIABILITÀ DEL 12 APRILEORE 16.20 GINA PANDOLFO BUONA DOMENICA DI PASQUA E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO NESSUNA CRITICITA’ AL MOMENTO EFFETTO DELLE MISURE ADOTTATE DAL GOVERNO PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 A TAL PROPOSITO RICORDIAMO CHE E’ OBBLIGATORIO LIMITARE GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI COMPROVATA NECESSITÀ I MODULI DI AUTOCERTIFICAZIONE SONO SCARICABILI ANCHE DAL SITO DELLAIL TRASPORTO PUBBLICO OGGI I TRENI SULLA FERROVIA-LIDO, NON TRANSITANO TRA LE STAZIONI LIDO CENTRO-COLOMBO, PER CONSENTIRE I LAVORI SUL CAVALCAVIA STRADALE DI PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO IN ALTERNATIVA SI PUO’ UTILIZZARE, SEMPRE PER LA GIORNATA DI OGGI, LA LINEA 06 SI ADEGUA ALL’EMERGENZA ANCHE IL ...