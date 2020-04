Una Vita, trame puntate dal 13 al 17 aprile 2020: Lucia lascia Telmo (Di lunedì 13 aprile 2020) Pronte le anticipazioni di Una Vita delle puntate in onda dal 13 al 17 aprile 2020 su Canale 5. Ramon farà infuriare Celia, in quanto deciderà di andare a Parigi con la piccola Milagros, nella speranza di distrarsi un po’ dopo la morte di Trini. Intanto, Lucia darà tutta la sua fiducia a Telmo. Una Vita, trame settimanali: Telmo messo in cattiva luce Nelle puntate in programma su Canale 5 dal 13 al 17 aprile su Canale 5 dell’amata soap opera, nelle mani della guardia civile arriverà un messaggio nel quale Batan dice di essersi suicidato per colpa di Telmo. La notizia si diffonderà in tutta Acacias ma Lucia crederà al Martinez, così come Susana. Le anticipazioni di Una Vita svelano che Ramon troverà un indizio che gli farò accapponare la pelle. Nella stanza di Trini vedrà delle macchie di sangue sul cuscino ... Leggi su kontrokultura Una Vita - anticipazioni oggi 13 aprile : chi ha incastrato Telmo?

