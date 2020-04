df_1999 : @RobertoBurioni Si sa identikit dei “nuovi casi” a 30gg dal lockdown?familiari di già contagiati, quelli costretti… - DGortanutti : @mentecritica @mauramarenghi Non so, sento di persone che stanno male da settimane, lasciate a casa a curarsi da so… - AndreCanevari : @lucfontana @Corriere Forse si dovrebbe da subito capire chi sono e come si sono contagiati (operatori sanitari? Ne… - df_1999 : @Nino_TheBest @GiorgioCMascion Sarebbe interessante sapere identikit dei “nuovi casi” a 30gg dal lock down. sono fa… - MatteoinivlaS : @chedisagio Ma dove cazzo vivete per vedere tutta la gente in giro? Io abito in una città ed è vuotissima, file ord… -

Ultime Notizie dalla rete : Supermercati nuovi Supermercati, nuovi orari per effetto del decreto: chiusura posticipata per evitare code e assembramenti Leggo.it Dopo il pranzo di Pasqua festa in barba alle norme anti-contagio: la denuncia

Da una parte la camorra che sta cercando di creare consenso sociale pagando le spese a famiglie in difficoltà, obbligando alcuni supermercati a fornirgli materiale gratis, una sorta di pizzo sulla ...

Vodafone ed Iliad, sfida su tutta la linea con queste due nuove promo

il nuovo brand nato dalla fusione di 3 Italia e di Wind. Allo stesso tempo, però, Vodafone non può esimersi dallo sfidare Iliad e la sua promozione Giga 50. Vodafone contro Iliad, è battaglia a suon ...

Da una parte la camorra che sta cercando di creare consenso sociale pagando le spese a famiglie in difficoltà, obbligando alcuni supermercati a fornirgli materiale gratis, una sorta di pizzo sulla ...il nuovo brand nato dalla fusione di 3 Italia e di Wind. Allo stesso tempo, però, Vodafone non può esimersi dallo sfidare Iliad e la sua promozione Giga 50. Vodafone contro Iliad, è battaglia a suon ...