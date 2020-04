Per De Luca, in Campania cartolerie e librerie restano chiuse (Di lunedì 13 aprile 2020) E’ arrivata ieri in serata l’ultima ordinanza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Ancora una volta in opposizione al Dpcm Conte, in senso più restrittivo. Niente cartolerie e librerie aperte, nella nostra regione. E nemmeno via libera totale ai negozi di abbigliamento per bambini. Le cartolerie e le librerie si adegueranno agli altri esercizi commerciali, restando chiuse fino al 3 maggio. De Luca ha ricordato che «risultano diffusi sul territorio nuovi e diversi cluster familiari e locali, presumibilmente originati dalla inosservanza delle misure di distanziamento sociale prescritte, che destano notevoli preoccupazioni». I negozi di abbigliamento per bambini e neonati potranno restare aperti solo due mattine a settimana, il martedì e il venerdì, dalle 8 alle 14. Nella settimana del 1 maggio 2020, l’apertura è ... Leggi su ilnapolista CORONAVIRUS AL SUD/ De Luca vince (per ora) ma rischia un effetto-Irpinia 1980

