Nicolai: “Io raccomandato da Maria De Filippi? Prima di entrare non conoscevo nemmeno Amici” (Di lunedì 13 aprile 2020) Il ballerino di Amici 19 risponde attraverso Instagram in merito ai sospetti di coloro che ritengono sia stato raccomandato dalla conduttrice: "avevo deciso all’ultimo momento di fare Amici e, con tutto il rispetto, non conoscevo Amici e non sapevo chi fosse Maria”. Leggi su fanpage (Di lunedì 13 aprile 2020) Il ballerino di Amici 19 risponde attraverso Instagram in merito ai sospetti di coloro che ritengono sia statodalla conduttrice: "avevo deciso all’ultimo momento di fare Amici e, con tutto il rispetto, nonAmici e non sapevo chi fosse”.

