Migranti | le telefonate dal barcone alla deriva | “Stiamo affondando Aiutateci | non

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 aprile 2020) “, per favore, stiamo. Non abbiamo cibo né acqua, non abbiamo nulla”. Sono urla di disperazione quelle che arrivano dai barconinel Mediterraneo. Alarm Phone, il servizio telefonico dedicato aiin difficoltà, ha pubblicato alcune richieste d’aiuto sul proprio profilo Twitter. Si tratta delle voci delle persone che da giorni – almeno 56 ore – sono ferme a bordo di alcune imbarcazioni. Uno di questi, secondo la ong Sea Watch, ieri sarebbe andato a picco con decine di persone che si temono morte. “, per favore, stiamo– dice una donna -. Sono incinta e non sto bene. Mia figlia di 7 anni è molto malata. Non abbiamo cibo né acqua, non abbiamo nulla. Hanno detto che sarebbero venuti ma non è arrivato nessuno. Le persone stanno morendo”. Un ...