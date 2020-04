Grande Fratello Vip 4, botta e risposta tra Antonio Zequila e Patrick Ray Pugliese: "Soldato Palla di Lardo, riprovaci!" (Di martedì 14 aprile 2020) L'inimicizia tra Antonio Zequila e Patrick Ray Pugliese sembra essere destinata ad andare avanti per molto tempo. Già durante la semifinale del Grande Fratello Vip 4, infatti, l'attore attirò molte critiche sui social per aver definito Patrick un "lardoso", offendendolo, quindi, sull'aspetto fisico ("Io ho 52 anni e ho un fisico scolpito. Lui ne ha 46, pesa 100 kg ed è lardoso").In questi giorni, si è consumato un nuovo scontro verbale a distanza tra Zequila e Patrick durante il quale l'attore ed ex concorrente dell'Isola ha ribadito il precitato insulto.Grande Fratello Vip 4, botta e risposta tra Antonio Zequila e Patrick Ray Pugliese: "Soldato Palla di Lardo, riprovaci!" 14 aprile 2020 00:02. Leggi su blogo Grande Fratello Vip - Paolo Ciavarro sta ancora con Clizia Incorvaia? I fan li vogliono vedere insieme ma lei frena l’entusiasmo

