Coronavirus, serve collaborazione tra città ed entroterra. E la cultura può cambiare le regole del gioco (Di lunedì 13 aprile 2020) La crisi che sta portando il Coronavirus ci ricorda quanto importante sia la collaborazione. Dobbiamo riprendere il concetto di comunità e investire sulle persone se vogliamo far crescere il benessere collettivo. La comunità è la base per creare ponti tra città ed entroterra. Abbandonare l’altro e lasciarlo annegare nei problemi porta solo scontri e guerre. Qualunque libro di storia potrebbe confermarlo. Creare, quindi, comunità nel nostro entroterra per sviluppare una reale sinergia con la città. Dobbiamo dare vita a un processo di inclusione che distribuisca lavoro e benessere su tutto il territorio nazionale attraverso una decentralizzazione capace di dare forza a un nuovo progetto di vita in cui città e paesi, tecnologia e paesaggio vanno a braccetto e trovano sviluppo reciproco nella collaborazione. Dobbiamo investire in una ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - come i bimbi vivono la quarantena e quali strategie per aiutarli : “Sono contagiati dalle emozioni degli adulti. Serve rassicurare senza nascondere la verità. E accogliere rabbia e disagio”

Coronavirus - Papa : “Serve salario universale di base. Precari non hanno stipendio per resistere - nessun lavoratore senza diritti”

Coronavirus a Pasqua - Fico : “Lo supereremo con le regole - serve coraggio” (Di lunedì 13 aprile 2020) La crisi che sta portando ilci ricorda quanto importante sia la. Dobbiamo riprendere il concetto di comunità e investire sulle persone se vogliamo far crescere il benessere collettivo. La comunità è la base per creare ponti tra città ed. Abbandonare l’altro e lasciarlo annegare nei problemi porta solo scontri e guerre. Qualunque libro di storia potrebbe confermarlo. Creare, quindi, comunità nel nostroper sviluppare una reale sinergia con la città. Dobbiamo dare vita a un processo di inclusione che distribuisca lavoro e benessere su tutto il territorio nazionale attraverso una decentralizzazione capace di dare forza a un nuovo progetto di vita in cui città e paesi, tecnologia e paesaggio vanno a braccetto e trovano sviluppo reciproco nella. Dobbiamo investire in una ...

fattoquotidiano : Coronavirus, Papa: “Serve salario universale di base. Precari non hanno stipendio per resistere, nessun lavoratore… - Agenzia_Ansa : #COVID-19 'Torneremo alla normalità solo con il vaccino' dice il ministro della #Salute @robersperanza . 'Nella cri… - rtl1025 : ?? 'Per quando usciremo, tutti dovremo portare le #mascherine e su questo dobbiamo cominciare a prepararci. Serve fa… - GiovanniPortel8 : RT @VittorioDeSant7: GLI ANZIANI COME TE, VIVONO CON UNA PENSIONE DA FAME (500 €.) COSA! NE PENSI? Coronavirus, Papa: 'Serve salario uni… - Noovyis : (Coronavirus, serve collaborazione tra città ed entroterra. E la cultura può cambiare le regole del gioco) Playhit… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus serve Guglielmo Isoardi, la storia di quel miracolo cuneese chiamato Alpitour. E sul coronavirus: “Serve anche buonumore” La Stampa Beppe Grillo rilancia le parole del Papa: "Anche per lui serve reddito universale"

un reddito di base unviersale, per diritto di nascita, destinato a tutti, dai più poveri ai più ricchi". Politica Coronavirus, il ritorno di Beppe Grillo: "E' l'ora del reddito universale per tutti" ...

Coronavirus, serve collaborazione tra città ed entroterra. E la cultura può cambiare le regole del gioco

La crisi che sta portando il coronavirus ci ricorda quanto importante sia la collaborazione. Dobbiamo riprendere il concetto di comunità e investire sulle persone se vogliamo far crescere il benessere ...

un reddito di base unviersale, per diritto di nascita, destinato a tutti, dai più poveri ai più ricchi". Politica Coronavirus, il ritorno di Beppe Grillo: "E' l'ora del reddito universale per tutti" ...La crisi che sta portando il coronavirus ci ricorda quanto importante sia la collaborazione. Dobbiamo riprendere il concetto di comunità e investire sulle persone se vogliamo far crescere il benessere ...