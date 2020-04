Coronavirus, la Serie A come il Marchese del grillo: “Io sono il calcio e voi restate chiusi”. Ma il Covid è una livella: siamo tutti uguali (Di lunedì 13 aprile 2020) “Io so’ io, e voi non siete un…”: parafrasando la famosa frase del Marchese del grillo in tempi di Coronavirus, “io so’ il calcio, e voi restate chiusi”. Viene proprio da vederlo il pallone italiano andare a bussare alla porta del governo per chiedere favori e deroghe per tornare a giocare, mentre il resto dello sport (anzi, del Paese) deve stare fermo. Con insistenza, a tratti con sguaiatezza, magari col faccione di Claudio Lotito, paladino della cordata della ripresa immediata, perfetto nei panni di Alberto Sordi, ma andrebbe benissimo anche il volto più elegante di qualche altro dirigente, la sostanza non cambia. È successo che negli ultimi giorni, mentre il governo si trovava a gestire l’ennesima emergenza nell’emergenza, prolungare fino (almeno) al 3 maggio il ferreo lockdown, che vuol dire crisi e sacrifici per ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus. Ristoranti - barbieri e vestiti : ecco chi riaprirà a maggio. Riparte anche Serie A - ma a porte chiuse

Coronavirus Serie A/ Gravina : "Tamponi per tutti entro la fine di aprile"

Serie B e Serie C - ripartenza sì o no? La situazione post Coronavirus (Di lunedì 13 aprile 2020) “Io so’ io, e voi non siete un…”: parafrasando la famosa frase deldelin tempi di, “io so’ il, e voichiusi”. Viene proprio da vederlo il pallone italiano andare a bussare alla porta del governo per chiedere favori e deroghe per tornare a giocare, mentre il resto dello sport (anzi, del Paese) deve stare fermo. Con insistenza, a tratti con sguaiatezza, magari col faccione di Claudio Lotito, paladino della cordata della ripresa immediata, perfetto nei panni di Alberto Sordi, ma andrebbe benissimo anche il volto più elegante di qualche altro dirigente, la sostanza non cambia. È successo che negli ultimi giorni, mentre il governo si trovava a gestire l’ennesima emergenza nell’emergenza, prolungare fino (almeno) al 3 maggio il ferreo lockdown, che vuol dire crisi e sacrifici per ...

rubio_chef : Esposto dei detenuti del Raggio5 e delle guardie penitenziare del carcere di S. Vittore, a denuncia dello schifo in… - Mov5Stelle : Già da ieri notte Lega e FdI stanno diffondendo una serie di pericolose fake news al fine di continuare la loro bas… - SkySport : Buone notizie per Dybala - il_dado86 : Della serie quarantena a interpretazione personale.. Alle seconde case no ma a casa degli altri si...daltronde… - Noovyis : (Coronavirus, la Serie A come il Marchese del grillo: “Io sono il calcio e voi restate chiusi”. Ma il Covid è una l… -