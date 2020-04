Barack Obama torna in campo

Leggi su it.insideover

(Di lunedì 13 aprile 2020)non può ricandidarsi, ma sta in qualche modo prendendo parte alla corsa per la Casa Bianca. Soprattutto perché a vincere le primarie democratiche è stato Joe Biden, l’uomo cheaveva scelto come vice-presidente per due mandati consecutivi. Biden ha una personalità mite ed è in grado di interpretare al meglio la parte del numero due. Questo gli è stato riconosciuto da più parti. Ora si tratta di convincere gli americani che Biden è adatto anche per fare il numero uno. L’operazione non è semplice. C’è stato un momento in questa campagna – un momento anche abbastanza lungo – in cui Bernie Sanders sembrava essere riuscito a far dimenticare al popolo degli asinelli la nostalgia per gli anni di. Ma è andata in maniera molto diversa. E il trionfo di Biden coincide ...