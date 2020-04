Anticipazioni Una Vita puntate dal 17 aprile 2020

Leggi su anticipazioni

(Di lunedì 13 aprile 2020) Venerdì 17– Telmo blocca Lucia: Telmo scopre di essere stato ingannato e di conseguenza corre per fermare Lucia prima che parta. La donna è intenta a fare i bagagli e sta per lasciare Acacias 38. Subito l’uomo la frena ma la Lucia non vuole ascoltarlo. Eppure dovrebbe dato che il suo amato è stato ingannato. Allora Telmo in preda al panico l’accusa di non amarla sul serio se è disposta a credere al primo che insinua la sua buona fede. Subito la replica di Lucia che gli fa capire che non si è fidata del primo qualunque, dato che Bartolomeo è suo amico. Telmo però le spiega che Espineira ha tramato contro di lui insieme a Bartolomeo e che ora non può fidarsi più di nessuno. Dopo questa scena accadrà qualcosa di inaspettato dato che ci sarà un salto temporale di 10 anni e vedremo ...