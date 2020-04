Zona boschiva in fiamme sul Monte Mutria: possibile origine dolosa (Di domenica 12 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoUn vasto incendio sta interessando da questa mattina la Zona del Monte Mutria. Nell’area, compresa tra i comuni di Cusano Mutri e Pietraroja, sono stati individuati vari punti di “innesco” che fanno pensare a una possibile, e a questo punto probabile, origine dolosa dei roghi. Sul posto sono intervenuti i mezzi della Protezione Civile, della Forestale e dei Vigili del Fuoco per provare a domare le fiamme. A causa della vastità dell’incendio è stato necessario ricorrere anche l’entrata in azione di un Canadair. L'articolo Zona boschiva in fiamme sul Monte Mutria: possibile origine dolosa proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 12 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoUn vasto incendio sta interessando da questa mattina ladel. Nell’area, compresa tra i comuni di Cusano Mutri e Pietraroja, sono stati individuati vari punti di “innesco” che fanno pensare a una, e a questo punto probabile,dei roghi. Sul posto sono intervenuti i mezzi della Protezione Civile, della Forestale e dei Vigili del Fuoco per provare a domare le. A causa della vastità dell’incendio è stato necessario ricorrere anche l’entrata in azione di un Canadair. L'articoloinsulproviene da Anteprima24.it.

CERIANO LAGHETTO / SARONNO – I carabinieri impegnati a pattugliare le zone boschive fra la periferia saronnese e le vicine Groane l’hanno trovato nel pomeriggio dell’altro giorno ...

Acireale, stavano costruendo una baracca per fare il barbeque a Pasqua FOTO: sanzionati

ACIREALE (CATANIA) – Stavano costruendo una baracca, con rami di alberi e lenzuola, nascosta in una zona boschiva di un fondo agricolo di proprietà di un Ente benefico per realizzare un barbecue per ...

CERIANO LAGHETTO / SARONNO – I carabinieri impegnati a pattugliare le zone boschive fra la periferia saronnese e le vicine Groane l'hanno trovato nel pomeriggio dell'altro giorno ...

ACIREALE (CATANIA) – Stavano costruendo una baracca, con rami di alberi e lenzuola, nascosta in una zona boschiva di un fondo agricolo di proprietà di un Ente benefico per realizzare un barbecue per ...