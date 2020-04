Viabilità Roma Regione Lazio del 12-04-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 12 aprile 2020) VIABILITÀ DEL 12 APRILEORE 11.20 GINA PANDOLFO BUONA PASQUA E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SPOSTAMENTI MINIMI SULLA RETE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, EFFETTO DELLE MISURE ADOTTATE DAL GOVERNO PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 RICORDIAMO CHE E’ OBBLIGATORIO LIMITARE GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI COMPROVATA NECESSITÀ LE ALTRE NOTIZIE, IL TRASPORTO PUBBLICO IL SERVIZIO E’ RIMODULATO NELLE RETI GESTITE DA ATAC ETPL PER METROPOLITANE, BUS E TRAM, ULTIMA CORSA DAI CAPOLINEA ALLE ORE 21. SOSPESO IL SERVIZIO DEI BUS NOTTURNI E DI TUTTE LE LINEE “C”. MODIFICHE ANCHE NELLA RETE GESTITA DA COTRAL ORARIO RIDOTTO SULLE FERROVIE TERMINI-CENTOCELLE E-CIVITACASTELLANA-VITERBO. NEL DETTAGLIO: ULTIME PARTENZE ALLE 21 DA CENTOCELLE E ...