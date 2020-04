Milano. Case popolari: sospesi i solleciti a chi vive in alloggi Aler (Di domenica 12 aprile 2020) Nel pieno dell’emergenza Covid-19, Regione Lombardia conferma con iniziative concrete la sua vicinanza alle tantisse famiglie che si trovano ad affrontare difficoltà sino a pochi mesi fa inimmaginabili. Su impulso dell’assessore regionale Stefano Bolognini (Politiche sociali, abitative e Disabilità) sono state trovate delle soluzioni per venire incontro a chi vive nelle Case di edilizia pubblica di proprietà di Aler e ha visto improvvisamente crollare il proprio reddito. “Abbiamo indicato alle direzioni delle Aziende Lombarde per l’Edilizia Residenziale – chiarisce Bolognini – di effettuare la sospensione dei solleciti. E di dare la possibilità a chi si trova in stato di necessità di effettuare il pagamento differito dei canoni”. Prime misure rivolte a inquilini Case popolari Aler in disagio per ... Leggi su laprimapagina Strage di anziani nelle case di riposo : a Milano oltre 100 morti in due strutture del Corvetto

Milano - prefetto smentisce De Corato : “Nessuna occupazione in case di anziani ricoverati per Covid”

Coronavirus - la Procura di Milano indaga sui morti delle case di riposo (Di domenica 12 aprile 2020) Nel pieno dell’emergenza Covid-19, Regione Lombardia conferma con iniziative concrete la sua vicinanza alle tantisse famiglie che si trovano ad affrontare difficoltà sino a pochi mesi fa inimmaginabili. Su impulso dell’assessore regionale Stefano Bolognini (Politiche sociali, abitative e Disabilità) sono state trovate delle soluzioni per venire incontro a chinelledi edilizia pubblica di proprietà die ha visto improvvisamente crollare il proprio reddito. “Abbiamo indicato alle direzioni delle Aziende Lombarde per l’Edilizia Residenziale – chiarisce Bolognini – di effettuare la sospensione dei. E di dare la possibilità a chi si trova in stato di necessità di effettuare il pagamento differito dei canoni”. Prime misure rivolte a inquiliniin disagio per ...

NekOfficial : Leggo che #Perdonare vi sta piacendo e ne sono felice. Domani sera, 12 aprile, la canto in diretta su @RaiDue ospit… - BeppeSala : Buongiorno Milano, da Palazzo Marino. Ieri i rappresentanti di 3mila famiglie della comunità cinese di Milano ci ha… - Agenzia_Ansa : I pm di Milano indagano su oltre 100 morti tra i pazienti del Pio Albergo Trivulzio avvenute in un mese e mezzo, da… - RosannaMariell1 : La paura aumenta Coronavirus, in Lombardia si pensa a una quarantena di 28 giorni | Attenzione al caso Milano | G… - yu_creamy : Ogni 7/10 giorni porto la spesa ai miei genitori e attraverso un pezzo di Milano. Passo davanti ai portoni delle ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Case Case in vendita a Milano: dove è ancora possibile comprare MilanoToday Milano. Case popolari: sospesi i solleciti a chi vive in alloggi Aler

... Aler in disagio per Coronavirus “In questi giorni – spiega l’assessore – abbiamo lavorato per trovare delle soluzioni per gli inquilini delle case Aler in tutta la Regione Lombardia. È un periodo ...

Milano, code di centinaia di auto sulla Milano-Meda al posto di blocco

Anziani, le morti silenziose nelle case di riposo: in Lombardia si contano centinaia di vittime Il numero degli anziani deceduti all'interno di case di riposo e strutture di accoglienza continua ad ...

... Aler in disagio per Coronavirus “In questi giorni – spiega l’assessore – abbiamo lavorato per trovare delle soluzioni per gli inquilini delle case Aler in tutta la Regione Lombardia. È un periodo ...Anziani, le morti silenziose nelle case di riposo: in Lombardia si contano centinaia di vittime Il numero degli anziani deceduti all'interno di case di riposo e strutture di accoglienza continua ad ...