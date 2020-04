I positivi aumentano di 1984. 431 morti, è il numero più basso dal 18 marzo (Di domenica 12 aprile 2020) Il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, ha tenuto la consueta conferenza stampa quotidiana per dare conto dei dati dell’epidemia in Italia. I positivi aumentano di 1984 rispetto a ieri (il totale sale a 102.253). Ancora morti. In 24 ore si contano altri 431 cittadini italiani scomparsi. Si tratta del numero più basso dal 18 marzo scorso. Il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza sale a 19.899. Prosegue il calo della pressione sugli ospedali. Calano i ricoveri nei nosocomi. Nelle terapie intensive si liberano ancora 38 posti. E’ il nono giorno consecutivo di calo da questo punto di vista. I guariti sono in totale 34.211 (+1677). L'articolo I positivi aumentano di 1984. 431 morti, è il numero più basso dal 18 marzo ilNapolista. Leggi su ilnapolista Coronavirus in Campania - aumentano i casi positivi giornalieri

"Ma è un’indicazione riferita all’incubazione del virus, e stiamo vedendo molte positivi che dopo 14 giorni di clinica silente sono ancora contagiosi", ha spiegato l’assessore, aggiungendo che l’idea ...

"Ma è un'indicazione riferita all'incubazione del virus, e stiamo vedendo molte positivi che dopo 14 giorni di clinica silente sono ancora contagiosi", ha spiegato l'assessore, aggiungendo che l'idea ...