Sono 231 i nuovi casi positivi in Toscana: i ricoveri si confermano in calo (Di sabato 11 aprile 2020) Sono 231 casi positivi (175 ieri) rilevati oggi in Toscana, un dato che porta il numero complessivo dall’inizio dell’epidemia a 6.958. I tamponi eseguiti oggi Sono stato 3.755, che sommati a quelli svolti nei giorni precedenti fissa il numero complessivo a 75.756, quarta regione in Italia. I laboratori di microbiologia toscani nelle ultime 24h hanno analizzato complessivamente 5.188 tamponi. La casistica grave continua a diminuire: il numero dei ricoveri generali si assesta a 1.234, di cui 237 in terapia intensiva. Complessivamente Sono 33 in meno rispetto a ieri, di cui 19 in terapia intensiva, il dato più basso dal 26 di marzo. Sono 13 i deceduti registrati oggi (46 ieri): 5 nella Asl Nord Ovest, 7 nella Centro ed 1 nella Sud est. Questo è il dato più basso a partire dal 30 di marzo ed assesta la Toscana al 6,7% di letalità (% dei ... Leggi su iltirreno.gelocal Sono 231 i nuovi casi positivi in Toscana : i ricoveri si confermano in calo

Bologna : quali sono i margini di miglioramento del 4231 (Di sabato 11 aprile 2020)231(175 ieri) rilevati oggi in, un dato che porta il numero complessivo dall’inizio dell’epidemia a 6.958. I tamponi eseguiti oggistato 3.755, che sommati a quelli svolti nei giorni precedenti fissa il numero complessivo a 75.756, quarta regione in Italia. I laboratori di microbiologia toscani nelle ultime 24h hanno analizzato complessivamente 5.188 tamponi. Lastica grave continua a diminuire: il numero deigenerali si assesta a 1.234, di cui 237 in terapia intensiva. Complessivamente33 in meno rispetto a ieri, di cui 19 in terapia intensiva, il dato più basso dal 26 di marzo.13 i deceduti registrati oggi (46 ieri): 5 nella Asl Nord Ovest, 7 nella Centro ed 1 nella Sud est. Questo è il dato più basso a partire dal 30 di marzo ed assesta laal 6,7% di letalità (% dei ...

infoitinterno : Coronavirus. 231 i nuovi casi positivi in Toscana, 13 i decessi. Sono 6958 i contagiati - clabianchicla : @pinodemarcovir1 Certo, non in egual modo però! Nelle altre regioni sono stati trovati i primi casi e arginati come… - zazoomblog : Sono 231 i nuovi casi positivi in Toscana: i ricoveri si confermano in calo - #nuovi #positivi #Toscana: #ricoveri - zazoomnews : Sono 231 i nuovi casi positivi in Toscana: i ricoveri si confermano in calo - #nuovi #positivi #Toscana: #ricoveri - Simone12092914 : RT @giannattasius: Sono 231 nuovi positivi al #Coronavirus in #Toscana, oggi sabato 11. Sono 6.958 i contagiati da inizio emergenza. I tamp… -