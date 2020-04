Pochesci propone | «I 90 milioni risparmiati dalla Juve potevano andare ai dilettanti»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 11 aprile 2020) L'ex tecnico della Ternana, Sandro, ha parlato sulle colonne di Tuttosport del taglio degli stipendi dellaSulle pagine di Tuttosport Sandro, ex tecnico della Ternana, ha parlato del taglio stipendi dellaesprimendo le sue preoccupazione per le categorie inferiori. CAMPIONATISTICI – «Perché i campionatistici non vengono presi in considerazione dai grandi club come possibile fucina di talenti? Noi siamo una piramide, non c'è mai stata determinazione in chi ci governa. Isono la base del calcio, siamo di più come iscritti».– «A me sarebbe piaciuto che i 90mln che lantus ha risparmiato fossero finiti nelle casse deie dei settori giovanili, così è solo un gesto per aiutare il proprio club».