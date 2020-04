Interrogare le nostre vite (Di sabato 11 aprile 2020) «Attenzione a questo tempo di confinamento. Un tempo per desiderare un mondo nuovo» Annie Ernaux Nei giorni del virus le case si stanno trasformando in zone di confino, un esercizio di cittadinanza per tutelare il bene comune della vita. Sono una privilegiata, ho un lavoro intellettuale e spazio che mi circonda; ho due cani con cui uscire se voglio. Ho l’amore di due bambine che mi riempiono di fantasia creativa e di impegni, anche se spesso le colgo a guardare … Continua L'articolo Interrogare le nostre vite proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 11 aprile 2020) «Attenzione a questo tempo di confinamento. Un tempo per desiderare un mondo nuovo» Annie Ernaux Nei giorni del virus le case si stanno trasformando in zone di confino, un esercizio di cittadinanza per tutelare il bene comune della vita. Sono una privilegiata, ho un lavoro intellettuale e spazio che mi circonda; ho due cani con cui uscire se voglio. Ho l’amore di due bambine che mi riempiono di fantasia creativa e di impegni, anche se spesso le colgo a guardare … Continua L'articololeproviene da il manifesto.

cxxxx72 : @GiorgiaMeloni Ma per favore , ma se lei pur di non votare contro nel 2012 non si presentò nemmeno in Parlamento ..… - cevingo2 : RT @tavoladellapace: Oggi è la Giornata Internazionale delle #coscienze. Ed è un momento in cui non possiamo non interrogare le nostre #cos… - AmnestyPerugia : RT @tavoladellapace: Oggi è la Giornata Internazionale delle #coscienze. Ed è un momento in cui non possiamo non interrogare le nostre #cos… - gentedgibellina : RT @tavoladellapace: Oggi è la Giornata Internazionale delle #coscienze. Ed è un momento in cui non possiamo non interrogare le nostre #cos… - tavoladellapace : Oggi è la Giornata Internazionale delle #coscienze. Ed è un momento in cui non possiamo non interrogare le nostre… -

Ultime Notizie dalla rete : Interrogare nostre Interrogare le nostre vite Il Manifesto Interrogare le nostre vite

«Mi sono laureata in lingue, ero precaria nella scuola poi il lavoro in Alitalia insieme a mio marito. – a parlare è Sara, la postina che garantisce i libri ai nostri lettori – Fino al licenziamento ...

Buona Pasqua alla Città di Fano e alle città e paesi della nostra Diocesi

Alziamo lo sguardo verso il sepolcro vuoto di Cristo e non fermiamo il nostro cuore al Venerdì Santo ... “La vocazione di un imprenditore è un nobile lavoro, sempre che si lasci interrogare da un ...

«Mi sono laureata in lingue, ero precaria nella scuola poi il lavoro in Alitalia insieme a mio marito. – a parlare è Sara, la postina che garantisce i libri ai nostri lettori – Fino al licenziamento ...Alziamo lo sguardo verso il sepolcro vuoto di Cristo e non fermiamo il nostro cuore al Venerdì Santo ... “La vocazione di un imprenditore è un nobile lavoro, sempre che si lasci interrogare da un ...