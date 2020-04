Coronavirus: Google e Apple lanciano un app per tracciare gli infetti (Di sabato 11 aprile 2020) Venerdì, Apple e Google hanno annunciato un sistema per tracciare la diffusione del nuovo Coronavirus, consentendo agli utenti di condividere i dati attraverso trasmissioni Bluetooth Low Energy (BLE) e applicazioni approvate dalle organizzazioni sanitarie. Il nuovo sistema, che si articola in una serie di documenti e white paper, utilizzerà le comunicazioni Bluetooth a corto raggio per stabilire una rete volontaria di rintracciamento dei contatti, mantenendo i dati sui telefoni che sono stati in stretta vicinanza tra loro. Le applicazioni ufficiali delle autorità sanitarie pubbliche avranno accesso a questi dati e gli utenti che li scaricheranno potranno segnalare se gli è stata diagnosticata la presenza di COVID-19. Il sistema segnalerà anche alle persone che li scaricano se sono stati a stretto contatto con una persona infetta. Apple e Google ... Leggi su nonsolo.tv Coronavirus - Apple e Google si alleano per tracciare il contagio

Coronavirus : Apple e Google alleate per tracciare il contagio

