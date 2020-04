Carlo Sabatini | morto il doppiatore di Morgan Freeman e Ian McKellen

Leggi su movieplayer

(Di sabato 11 aprile 2020)di moltissimi attori di successo, èa 88 anni per cause ancora sconosciute: la notizia è stata diffusa dal figlio su Instagram.venerdì: l'annuncio è stato dato dal figlio Gabriele attraverso i social. Nella sua carriera diaveva prestato la voce ad attori e personaggi di primo piano come Magneto, il mutante interpretato da Iannella trilogia degl X- Men.era nato a Roma il 7 aprile del 1932, e pochi giorni fa aveva compiuto 88 anni. L'annuncio è arrivato attraverso la pagina Instagram del figlio Gabriele che ha pubblicato una fotografia del padre con la scritta "Grazie a tutti. Grazie a tutto. Grazie. Ciao papà".è stato uno dei più grandi doppiatori ...