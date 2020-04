Coronavirus, spesa on line e consegne a domicilio: ritardi e disagi (Di sabato 21 marzo 2020) Fare la spesa online ai tempi del Coronavirus è diventato complicato. La richiesta è al limite e molte catene di supermercati non hanno più personale per consegnare gli ordini, mentre altre si ritrovano con il sito non funzionante a causa dell'eccessivo numero di persone che agiscono sulla pagina contemporaneamente (MAPPA E GRAFICI DEL CONTAGIO - LE MISURE DEL GOVERNO ITALIANO - GLI AGGIORNAMENTI). Nonostante le aziende stiano cercando di potenziare il servizio, restano numerosi problemi che allungano i tempi delle consegne o rendono difficile terminare l’ordine. “Le richieste sono estreme e le aziende stanno cercando di risolvere tutte le problematiche con un’intensificazione dei reparti logistici e ripianificazione dei servizi online”, ha spiegato a Sky TG24 Daniel Giovannetti, amministratore delegato di iCarry. Il ... Leggi su tg24.sky Coronavirus - cosa mettere nel carrello per fare la spesa una volta alla settimana. FOTO

Ecco come va a fare la spesa : Simona Ventura - l’outfit anti coronavirus è pazzesco

Coronavirus - spesa on line e consegne a domicilio : ritardi e disagi (Di sabato 21 marzo 2020) Fare laonai tempi delè diventato complicato. La richiesta è al limite e molte catene di supermercati non hanno più personale per consegnare gli ordini, mentre altre si ritrovano con il sito non funzionante a causa dell'eccessivo numero di persone che agiscono sulla pagina contemporaneamente (MAPPA E GRAFICI DEL CONTAGIO - LE MISURE DEL GOVERNO ITALIANO - GLI AGGIORNAMENTI). Nonostante le aziende stiano cercando di potenziare il servizio, restano numerosi problemi che allungano i tempi delleo rendono difficile terminare l’ordine. “Le richieste sono estreme e le aziende stanno cercando di risolvere tutte le problematiche con un’intensificazione dei reparti logistici e ripianificazione dei servizi on”, ha spiegato a Sky TG24 Daniel Giovannetti, amministratore delegato di iCarry. Il ...

crocerossa : Sono oltre 75mila i servizi effettuati dalla CRI sin dall'inizio dell'emergenza #Covid19 in più di 300 comuni itali… - DavidSassoli : Il Consiglio Europeo apre la fase 2, quella della ripresa. Chiediamo solidarietà concreta con prestiti, finanziamen… - amive : RT @genovapostnews: Emergenza coronavirus, anche in Valbisagno arriva la “spesa sospesa” per aiutare 150 famiglie - trevi_vito : RT @RadioSavana: Napoli (Quarto), cittadini protestano contro #Conte e contro il Comune perchè hanno fame e non hanno soldi per fare la spe… - comunedisassari : ?? EMERGENZA CORONAVIRUS ?? Nota sui buoni spesa ?? I fondi disponibili consentono l'erogazione dei Buoni Spesa rima… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus spesa Coronavirus, spesa da disinfettare, il vademecum definitivo dell'Iss: cosa si deve fare prima e dopo il supermercato spettacoliecultura.ilmessaggero.it Coronavirus, una mascherina che fa del bene: il colore al servizio di artigani in difficoltà e migranti

Inoltre grazie al progetto della spesa sospesa del Municipio 1, è possibile ridistribuire le donazioni e recapitare mascherine anche a chi non può permetterselo. Come sono fatte. Le mascherine sono ...

Coronavirus | Chiara Ferragni e Fedez aiutano le famiglie in difficoltà

Coronavirus | Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto di scendere in prima linea per aiutare tutte le famiglia e gli anziani in difficoltà, aderendo all’iniziativa benefica “Milano aiuta” La coppia forma ...

Inoltre grazie al progetto della spesa sospesa del Municipio 1, è possibile ridistribuire le donazioni e recapitare mascherine anche a chi non può permetterselo. Come sono fatte. Le mascherine sono ...Coronavirus | Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto di scendere in prima linea per aiutare tutte le famiglia e gli anziani in difficoltà, aderendo all’iniziativa benefica “Milano aiuta” La coppia forma ...