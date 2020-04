Coronavirus, spesa on line e consegne a domicilio: ritardi e disagi (Di sabato 21 marzo 2020) Fare la spesa online ai tempi del Coronavirus è diventato complicato. La richiesta è al limite e molte catene di supermercati non hanno più personale per consegnare gli ordini, mentre altre si ritrovano con il sito non funzionante a causa dell'eccessivo numero di persone che agiscono sulla pagina contemporaneamente (MAPPA E GRAFICI DEL CONTAGIO - LE MISURE DEL GOVERNO ITALIANO - GLI AGGIORNAMENTI). Nonostante le aziende stiano cercando di potenziare il servizio, restano numerosi problemi che allungano i tempi delle consegne o rendono difficile terminare l’ordine. “Le richieste sono estreme e le aziende stanno cercando di risolvere tutte le problematiche con un’intensificazione dei reparti logistici e ripianificazione dei servizi online”, ha spiegato a Sky TG24 Daniel Giovannetti, amministratore delegato di iCarry. Il ... Leggi su tg24.sky LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : 45.000 buoni spesa per i cittadini raggiunti a Roma

Coronavirus - spesa on line e consegne a domicilio : ritardi e disagi

Coronavirus - cosa mettere nel carrello per fare la spesa una volta alla settimana. FOTO (Di sabato 21 marzo 2020) Fare laonai tempi delè diventato complicato. La richiesta è al limite e molte catene di supermercati non hanno più personale per consegnare gli ordini, mentre altre si ritrovano con il sito non funzionante a causa dell'eccessivo numero di persone che agiscono sulla pagina contemporaneamente (MAPPA E GRAFICI DEL CONTAGIO - LE MISURE DEL GOVERNO ITALIANO - GLI AGGIORNAMENTI). Nonostante le aziende stiano cercando di potenziare il servizio, restano numerosi problemi che allungano i tempi delleo rendono difficile terminare l’ordine. “Le richieste sono estreme e le aziende stanno cercando di risolvere tutte le problematiche con un’intensificazione dei reparti logistici e ripianificazione dei servizi on”, ha spiegato a Sky TG24 Daniel Giovannetti, amministratore delegato di iCarry. Il ...

virginiaraggi : I Buoni Spesa di Roma Capitale, che abbiamo messo a disposizione per le famiglie più in difficoltà durante l’emerge… - DavidSassoli : Il Consiglio Europeo apre la fase 2, quella della ripresa. Chiediamo solidarietà concreta con prestiti, finanziamen… - Striscia : La onlus di @FicarraePicone, @StefaniaPetyx e @pif_iltestimone prosegue nella sua missione di aiutare le famiglie i… - GefraDj : RT @RadioSavana: Napoli (Quarto), cittadini protestano contro #Conte e contro il Comune perchè hanno fame e non hanno soldi per fare la spe… - fainformazione : Spese e consumi, l'impatto della Covid cambia le nostre abitudini sui pagamenti La pandemia di coronavirus ha stra… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus spesa Coronavirus, spesa da disinfettare, il vademecum definitivo dell'Iss: cosa si deve fare prima e dopo il supermercato spettacoliecultura.ilmessaggero.it Emergenza Coronavirus, PD Colle: "Grande organizzazione nella gestione"

La gestione dell’emergenza Covid-19 nel nostro territorio ha dimostrato un’ottima capacità organizzativa del sistema di governo locale. A Colle e in Valdelsa, così come in Regione Toscana, le capacità ...

Covid, preoccupazione sul futuro del Parco Zoo Falconara

Il lockdown disposto per contenere la diffusione del Coronavirus e la mancanza di un pacchetto di aiuti economici mette una pesante ipoteca sul futuro del Parco Zoo Falconara (Ancona), fiore all’occhi ...

La gestione dell’emergenza Covid-19 nel nostro territorio ha dimostrato un’ottima capacità organizzativa del sistema di governo locale. A Colle e in Valdelsa, così come in Regione Toscana, le capacità ...Il lockdown disposto per contenere la diffusione del Coronavirus e la mancanza di un pacchetto di aiuti economici mette una pesante ipoteca sul futuro del Parco Zoo Falconara (Ancona), fiore all’occhi ...