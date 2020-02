Coronavirus, Severgnini: "Invitato in Rai, non mi hanno fatto entrare perchè sono di Crema" (Di venerdì 28 febbraio 2020) Andrea Pegoraro Il giornalista ha raccontato la sua esperienza e sull'epidemia ha detto che "è una cosa seria però non c’è dubbio che abbiamo esagerato" Non è stato fatto entrare in Rai perché è originario di Crema, una zona non lontana da Codogno, uno dei focolai del Coronavirus. Protagonista della vicenda è stato Beppe Severgnini. Il giornalista ha raccontato l’episodio durante l’intervento a Otto e Mezzo su La7. Ospite di Lilli Gruber, il saggista ha parlato di come l’agitazione abbia generato paura e vulnerabilità tra i cittadini. “Un po’ di confusione c’è stata nel nostro Paese. Forse anche dell'ansia eccessiva”, ha sottolineato il saggista. Poi ha rivelato il fatto che gli è successo poche ore prima. “sono stato Invitato da un programma della Rai, ma ancora prima che io confermassi la mia presenza - ha spiegato -, mi hanno detto che io sono di Crema, che è nella ... Leggi su ilgiornale

