Uomini e Donne, Tina Cipollari: A marzo le nozze. Addio al programma? (Di martedì 11 febbraio 2020) Uomini e Donne, Tina Cipollari annuncia il matrimonio, che futuro per la storica opinionista del programma? Arrivano le ultime news per il dating show di Canale 5, Uomini e Donne. Oggi parliamo di Tina Cipollari, storica opinionista del programma. Lei, al pari del suo collega Gianni Sperti e della stessa Maria De Filippi, è una colonna portante del programma. La notizia che riportiamo oggi è del suo possibile Addio. La donna ha da poco annunciato il matrimonio e sarà sicuramente impegnata per organizzarlo. Alcune fonti però riportano che l’Addio al programma potrebbe essere non momentaneo, ma definitivo. Vincenzo Ferrara, futuro marito della Cipollari, accusa la distanza a tra i due. Tina Cipollari sta per sposarsi. La storica opinionista di Uomini e Donne annuncia le sue prossime nozze ai figli e al pubblico che da anni la segue nel dating show di canale 5. Le anticipazioni ... 2anews

matteosalvinimi : Oggi è una giornata che dovrebbe unire tutto il Paese, in onore e memoria di donne, uomini e bambini massacrati per… - matteosalvinimi : Onore ai Martiri delle #Foibe, migliaia di uomini, donne e bambini, massacrati dai comunisti solo perché Italiani. - GiovanniToti : Ricordiamo le donne e gli uomini italiani morti nelle #foibe. Doveroso farlo, oggi e ogni giorno, senza pregiudizi… -