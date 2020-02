Soleil Sorgè: fidanzato, Jeremias Rodriguez, news, genitori, Uomini e Donne (Di martedì 11 febbraio 2020) Soleil Sorgè è un'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex concorrente della quattordicesima edizione de L'Isola dei Famosi, entrambi, programmi in onda su Canale 5. Soleil è nata il 5 luglio 1994 a Los Angeles, da padre italiano e madre statunitense.Dopo alcune esperienze in emittenti locali romane, Soleil Sorgè, come già anticipato, prese parte a Uomini e Donne, precisamente durante l'edizione 2016/17 del programma condotto da Maria De Filippi, corteggiando Luca Onestini, vincitore del titolo di Mister Italia, ex tentatore di Temptation Island ed ex corteggiatore, fino a poco tempo prima, di Clarissa Marchese.Soleil Sorgè: fidanzato, Jeremias Rodriguez, news, genitori, Uomini e Donne 11 febbraio 2020 12:06. blogo

astridbet04 : RT @aidalaverdadera: Raga ma tra Sanremo, Morgan e Bugo mi stavo dimenticando che domani inizia Pechino Express e c’è Soleil Anastasia Sorg… - zazoomblog : Soleil Anastasia Sorge chi è carriera e vita privata dell’influencer - #Soleil #Anastasia #Sorge #carriera - mandy___23 : RT @aidalaverdadera: Raga ma tra Sanremo, Morgan e Bugo mi stavo dimenticando che domani inizia Pechino Express e c’è Soleil Anastasia Sorg… -