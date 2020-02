Rihanna ancora attesa per R9, ci sta lavorando anche con Pharrell (Di martedì 11 febbraio 2020) Una vera chimera, R9, l’attesissimo comeback di Rihanna é infatti ancora in lavorazione. La cantante questo week end ha svelato di essere ancora al lavoro sul disco, e di voler dare gli ultimi tocchi per accertarsi che tutto sia perfetto. A suo fianco si aggiunge un nuovo produttore, ci sarà anche lo zampino di Pharrell Williams nel nuovo disco, un producer che non ha mai creato con Rihanna fino ad oggi. Sarò in studio per San Valentino, sono davvero entusiasta. Non posso dirvi con chi lavorerò, ma é una persona con la quale attendevo di lavorare da tanto tempo…. Okey, te lo dico, é Pharrell Certamente siamo felici che anche Pharrell prenda parte al progetto, anche se ci auguriamo avvenga con una produzione degna di nota (alcune di Williams sul disco di Ariana Grande le abbiamo trovate atroci). Insomma, un posticipo ulteriore, che ci fa pensare ora ad una release ... rnbjunk

