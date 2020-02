Prescrizione, Conte a Pd e M5s: “Affrontiamo Renzi a viso aperto” (Di martedì 11 febbraio 2020) Conte sfida Renzi sulla Prescrizione. Il premier dice basta ai ricatti ed è pronto ad affrontare il leader di Italia Viva a viso aperto. ROMA – Conte sfida Renzi sulla Prescrizione. Nessun passo indietro da parte del premier che ha consigliato, come riportato dal Corriere della Sera, a Pd e M5s di affrontare il leader di Italia Viva “a viso aperto“. “Se davvero vuole rompere – avrebbe detto il presidente del Consiglio – si prenda lui la responsabilità“. Conte sfida Renzi Conte non ci sta. Il premier, dopo aver sfidato nella parte finale della scorsa legislatura Salvini, è pronto a farlo con l’altro Matteo. “Italia Viva è in cerca soltanto di titoli sui giornali e di provocazioni“, sottolineano fonti di Palazzo Chigi citate dal Corriere della Sera, e il presidente del Consiglio non ha nessuna intenzione di ... newsmondo

